Общество

Циклон «Дэннис» не нанес серьезного ущерба электросетям в Псковской области

Циклон «Дэннис» не нанес серьезного ущерба электросетям в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад».

Вечером 16 февраля и днем 17 февраля Псковская область находится под влиянием штормового циклона «Дэннис»: в отдельных районах зафиксировано усиление юго-западного ветра с порывами до 16-21 метров в секунду.

В связи с полученным метеопрогнозом с 22:00 16 февраля псковские энергетики начали работу в режиме повышенной готовности. Благодаря предпринятым мерам удалось минимизировать последствия природной стихии для электросетевого хозяйства.

Работу основной сети циклон не затронул. По состоянию на 14:00 17 февраля на активном дежурстве находятся 37 бригад энергетиков, которые работают над устранением локальных технологических нарушений по заявкам потребителей.

Основной причиной нарушения электроснабжения стали обрывы проводов под тяжестью поваленных ветром деревьев. Такие инциденты зафиксированы в отдельных населенных пунктах Гдовского, Опочецкого, Пустошкинского, Куньинского и Невельского районов. Все поврежденные участки воздушных линий электропередачи уже выявлены, до конца дня работы по полученным заявкам планируется завершить.

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Компания «Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает круглосуточная бесплатная телефонная линия 8-800-220-0-220, портал Светлая страна.