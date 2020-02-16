Общество

Более 5 тысяч человек заболели ОРВИ в Псковской области за прошлую неделю

За неделю с 10 по 16 февраля в Псковской области заболело ОРВИ 5092 человек (80,87 на 10 тыс. населения). Заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 48,8 %.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве, в Пскове заболело ОРВИ 2679 человек (127,5 на 10 тыс. населения), что выше недельного эпидемического порога на 29,7 %.

За неделю госпитализировано 116 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на среднем уровне. За неделю обследовано 35 больных с признаками ОРВИ. У 1 обследуемого – А несубтипированные ОРВИ, у 5 обследуемых – А (H3N2), у 9 обследуемых – В, у 4 обследуемых – парагрипп (1,3), у 1 обследуемого – метапневмовирус, у 1 обследуемого - бокавирус, у 1 обследуемого – риновирус.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхо-легочные заболевания).

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.