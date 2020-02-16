Общество

Прокуратура уличила Опочецкую межрайонную больницу в неоплате госконтрактов на сумму 1,6 млн рублей

В ходе проведенной прокуратурой района проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок в деятельности ГБУЗ Псковской области «Опочецкая межрайонная больница» выявлены нарушения федерального закона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Опочецкого района.

Проверка показала, что у межрайонной больницы имеются заключенные и до настоящего времени не оплаченные государственные контракты на общую сумму 1629,1 тыс. рублей, что свидетельствует о грубом нарушении порядка и сроков оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд, нарушает права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности.

По выявленным нарушениям закона 10 февраля в отношении и.о. главного врача ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больница» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд), которое направлено в управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области для рассмотрения по существу.