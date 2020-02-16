Общество

Свалку ликвидировали у Гдовского кремля после визита сотрудников «Экопрома»

После визита сотрудников «Экопрома» в Гдове установили дополнительные контейнеры и ликвидировали свалку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, проверка обеспеченности частного сектора контейнерами была проведена совместно с сотрудниками местной администрации.

Фото ro-pskov.ru

Глава администрации города Гдова Юлия Кузнецова рассказала, что по состоянию на 14 февраля дополнительные контейнеры установлены в 8 точках: на улице Прохорчука, 8а, в переулке Школьном, 4, на улице Освобождения, 27а, на Вокзальном переулке, 5а, на улице Спортивной, 8 и 29, на улице Железнодорожной, 45, на улице Новой, 11.

Также была ликвидирована несанкционированная свалка в Школьном переулке, недалеко от Гдовского кремля. Для проведения субботника «Экопром» направил 200 спецпакетов под ТКО. Теперь в этом месте установлен современный евроконтейнер.

Кроме того, новая контейнерная площадка появилась на улице Школьной в деревне Партизанская Гдовского района.

Глава Полновской волости Владимир Попов рассказал, что места накопления отходов благоустроены в двух крупных населенных пунктах – деревне Партизанская и посёлке Ямм. Теперь в каждом из них оборудованы по 6 контейнерных площадок, на которых установлены по 2 контейнера. Он подчеркнул, что площадки размещены таким образом, чтобы людям было недалеко добираться до них из разных частей поселка, а мусоровозы могли подъехать и забрать отходы.

«Благодаря нашей совместной работе с «Экопромом» в населенных пунктах стало намного чище, люди постепенно адаптируются, проблем не возникает. Машины ходят регулярно в соответствии с графиком, забирают мусор», - добавил глава Полновской волости.

Также он проводит работу с жителями частного сектора на подведомственной территории, рекомендует людям приобретать собственные контейнеры и заключать договоры с региональным оператором. В таком случае машина будет подъезжать прямо к дому в назначенное время. «Это позволяет сэкономить время и гарантирует стабильность», - заметил Владимир Попов.

«Глава Полновской волости отличается системным подходом с самого старта экологической реформы. Он приучает население к централизованному способу сбора ТКО, обустраивает контейнерные площадки в соответствии со всеми требованиями и взаимодействует с региональным оператором», - прокомментировал директор филиала ООО «Экопром» Сергей Пайст.