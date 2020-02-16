Общество

Тренинги по работе на планшетах и смартфонах пройдут псковские пенсионеры

Бесплатно обучать компьютерной грамотности пожилых граждан продолжат в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отделения ПФР по Псковской области.

Занятия организует региональное отделение «Союза пенсионеров России». В этом году спектр предлагаемых услуг значительно расширился, и теперь учащимся представляется возможность участия в тренингах по работе на планшетах и смартфонах.

Обучающая программа на компьютере состоит из 32 академических часов, на планшетах – 16 часов, на смартфонах – 8. Это актуально на сегодняшний день не только для пенсионеров города Пскова, но и для представителей старшего поколения, живущих в отдаленных районах.

В частности, обучение продолжится на площадках Псковского учебного центра «Псков», который имеет филиалы в городе Великие Луки, Невеле и Дно. Занятия будут проводить квалифицированные преподаватели.

Желающим получить подробную информацию и записаться на курсы можно по телефонам: 8(8112) 69-65-92, 8(8112) 75-24-40, 8931 9007111.

Отметим, что с 2019 года Союз пенсионеров России реализует социально значимый проект по обучению граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья навыкам компьютерной грамотности, проводит тренинги по работе на планшетах и смартфонах. Всего в прошлом году в рамках этого проекта обучение прошли 112 пенсионеров региона.