Общество

Минтранс предлагает увеличить субсидии на региональные авиаперевозки

Министерство транспорта предложило увеличить субсидирование региональных авиаперевозок на 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ».

Отмечается, что речь идёт о тех средствах, которые были не освоены в 2019 году. В свою очередь, в 2020 году в бюджете заложено 8,35 миллиарда рублей.

Как сообщает газета, соответствующий вопрос рассматривали на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, однако решение не было принято.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в России отменяется обязательное лицензирование авиаперевозок во избежание дублирования процедур получения разрешительных документов.