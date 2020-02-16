Общество

Актер фильма «Холоп» заявился в новый Молодежный совет при главе Пскова

На конкурс по формированию нового состава Молодежного совета при главе Пскова поступило 34 заявки, из которых - 18 молодых людей и 16 девушек. Самому юному участнику 15 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, заявки поступили от учащихся школ №№1, 2, 8, 7, 11, 17, Гуманитарного лицея, ППК, ПИЛГ, ПсковГУ и другие. Так, большинство заявок было от представителей общественных организаций, учителей, предпринимателей, профессиональных спортсменов, волонтеров. Также была прислана на рассмотрение анкета актера фильма «Холоп».

Конкурсная комиссия приступила к проверке поданных документов, из 34 заявок выберут только 15. В ближайшее время будет назначена дата собеседования на тему «Развитие молодежной политики Пскова». По результату собеседования конкурсная комиссия выставит рейтинговые баллы кандидатам от 1 до 5, оценивая актуальность предложений по развитию молодежной политики, новаторской идеи, а также их соответствие современной ситуации в сфере молодежной политики Пскова. Авторы инициатив, получивших наиболее высокую оценку, войдут в состав Молодёжного совета и смогут проявить себя и принять деятельное участие в жизни города.

В состав конкурсной комиссии включены депутаты Псковской городской Думы Любовь Николаева и Сергей Мусиенко, управляющий делами гордумы Анна Ефимова и ряд других сотрудников аппарата гордумы.