Общество

Олеся Назарой ушла с должности заместителя директора Псковского молодежного центра

Олеся Назарой ушла с должности заместителя директора Псковского городского молодежного центра. С этого дня она является начальником отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

Как сообщается на официальной странице Псковского городского молодежного центра в социальных сетях, данному назначению послужила победа Олеси Назарой в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики в номинации «Руководитель подведомственного учреждения органа исполнительной власти муниципального образования Псковской области или администрации Псковской области».



Напомним, Олеся Назарой 10 лет являлась главным идейным вдохновителем сотрудников Молодежного центра и всей псковской молодежи. Более 700 мероприятий разной направленности за это время было воплощено в жизнь.



«От всего коллектива Молодежного центра желаем успехов на новом месте, воплощения всех идей и дальнейшего карьерного роста!» - написали бывшие коллеги по ПГМЦ.