Общество

Аквапарк «Акваполис» приглашает на праздничную программу в День защитника Отечества

Аквапарк «Акваполис» приглашает на праздничную программу в День защитника Отечества. Изюминкой развлекательной программы «SPAртакиада relaxa».

23 февраля в аквапарке покажут уникальные акробатические выступления на шесте и кольце от специальных гостей праздника из академии спорта на пилоне и воздушной акробатики. Кроме того, аквапарк разыграет впервые в водной эстафете семейный абонемент, абонемент на месяц и карту гостя.

Программа «SPAртакиады relaxa», которая пройдет 23 февраля в аквапарке «Акваполис» рассчитана как на взрослых, так и на юных гостей.

Программа: