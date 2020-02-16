Аквапарк «Акваполис» приглашает на праздничную программу в День защитника Отечества. Изюминкой развлекательной программы «SPAртакиада relaxa».
23 февраля в аквапарке покажут уникальные акробатические выступления на шесте и кольце от специальных гостей праздника из академии спорта на пилоне и воздушной акробатики. Кроме того, аквапарк разыграет впервые в водной эстафете семейный абонемент, абонемент на месяц и карту гостя.
Программа «SPAртакиады relaxa», которая пройдет 23 февраля в аквапарке «Акваполис» рассчитана как на взрослых, так и на юных гостей.
Программа:
- 12.00 - Поролоновое шоу (балкон), розыгрыш призов (на балконе)
- 12.30 - Аквагимнастика «Аты-Баты»
- 13.30 - Мастер-класс «открытка для настоящего мужчины»
- 13.45 - Мастер-класс «открытка для настоящего мужчины»
- 14.00 - Соляной скраб
- 14.00 - Пиратский квест «Сокровища Синей бороды»
- 14.30 - Аква-фитнесс: силовая тренировка в большом бассейне. Розыгрыш призов.
- 15.00 - Мини Диско
- 15.15 - Ароматерапия «Цитрусовое настроение»
- 15.30 - Соляной скраб
- 16.00 - Шоу профессора Николя
- 16.30 - Водная эстафета на призы аквапарка «Акваполис» — семейный абонемент, абонемент на месяц и карта гостя.
- 16.50 - Награждение участников водной эстафеты
- 17.00 - Акробатические выступления на шесте и кольце (большой бассейн). Танцевальное шоу.
- 17.20 - Розыгрыш призов (большой бассейн)
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