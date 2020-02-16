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Марш-бросок ВДВ, посвященный 75-летию победы и 90-летию со дня образования войск, завершился в Наро-Фоминске

Сегодня, 17 февраля, гвардейцы-десантники преодолели последние километры марш-броска, посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск и прибыли в Город воинской славы Наро-Фоминск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

Горожане тепло встречали десантников хлебом и солью. В торжественной обстановке представители командования ВДВ, администрации города, ветеранских и общественных организаций вручили памятные подарки отличившимся военнослужащим.

Всего в комбинированном марш-броске, маршруты которого преодолевались на лыжах и пешком из-за отсутствия снежного покрова, приняли участие 8 команд по 30 военнослужащих. В их числе 7 команд представляли гвардейские соединения и воинские части ВДВ и одна команда была подобрана из курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Порядка 250 военнослужащих «крылатой гвардии» в ходе марш-броска посетили более 100 городов и населенных пунктов, где были проведены патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления и уроки мужества в учебных заведениях.

Общая протяженность марш-броска составила почти 8 тысяч километров. Маршрут пролегал через 4 города-героя (Новороссийск, Смоленск, Тула, Волгоград) и 19 городов воинской славы (Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Наро-Фоминск, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельню, Можайск, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Козельск, Волоколамск, Тверь, Воронеж и Елец).

В среду, 19 февраля, на площади у Вечного огня в Парке Победы пройдет чествование участников марш-броска.