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Общество

Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о гражданских браках адресованы не женщинам

17.02.2020 17:29|ПсковКомментариев: 0

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что его высказывание о гражданских браках имело целью не оскорбление женщин, а осуждение мужчин, которые отказываются идти в ЗАГС, передает «Интерфакс».

«Моя позиция направлена на мужчин. Потому что такое отношение к женщине - оно неблагородно и оно гнусно. Женщина лучшие годы своей жизни тратит на этого мужчину, а потом он переходит к другой, потому что ей говорит: я полюбил другую женщину», - сказал отец Димитрий в понедельник в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Он выразил недоумение тем, как низко ценится сегодня брак среди мужчин. «Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует: ему даже дают два регистрационных номера - спереди и сзади. Когда он получает квартиру, он почему-то ее регистрирует быстро. А брак - это считается что-то вообще третьестепенное, и тем (мужчина – ред.) ставит женщину в это ужасное положение. И если есть несправедливость, то это несправедливость таких мужчин к женщинам», - считает священник.

По его мнению, женщинам следует посмотреть по-новому на себя и свои отношения с противоположным полом. «И женщина, если бы подумала, как следует, она бы не соглашалась на это сожительство, а отказывала, и тогда мужчины выстроились бы в очередь, и она могла бы из 20 кандидатов выбрать лучшего. Вот у меня такая задача», - резюмировал отец Димитрий.

Ранее протоиерей Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO заявил: «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает».

Источник: Псковская Лента Новостей
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