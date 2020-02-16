Общество

Мужчину с пневмонией вертолетом санавиации перевезли из Великих Лук в Псков

14 февраля вертолетом санитарной авиации из Великолукской МРБ эвакуирован в Псковскую областную клиническую больницу мужчина, 1973 года рождения, с диагнозом: двухсторонняя пневмония, сепсис. На сегодняшний день ему оказана необходимая помощь, его состояние удовлетворительное, сообщили Псковской Ленте Новостей в авиакомпании «Скол».

Вертолет оборудован сертифицированным медицинским модулем для транспортировки тяжелобольных пациентов. По информации командира воздушного судна Евгения Авдеева, выполняющего эвакуацию пациента, мужчина находился на борту 1 час 10 минут. Все время полета пациент находился под наблюдением врача-анестезиолога реаниматолога Олега Жигунова и реанимационной медсестры Анны Федотовой.

Напомним, в Псковском регионе санавиацию возродили в 2017 году, спустя 25 лет. Для экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и для эвакуации пациентов с различной патологией в специализированные лечебные учреждения врачам Псковской области предоставлен медицинский вертолет типа «Ансат». Госконтракт на выполнение авиационных работ заключен между Псковской областной клинической больницей и Авиакомпанией «Скол». За полтора месяца текущего года вертолет санитарной авиации Псковской области совершил 18 вылетов, из них в Великие Луки вылетал 8 раз.

Вертолет базируется в аэропорту г. Пскова имени княгини Ольги. Экипаж авиакомпании вместе с бригадой врачей Псковской областной клинической больницы работают в режиме 24/7, готовые вылететь в любую точку Псковской области.