Общество

Первыми участниками проекта «ПолитСтартап» стали молодые люди из Себежа

17 февраля состоялось расширенное заседание Себежского районного местного отделения партии «Единая Россия». Члены политсовета встретились с первыми зарегистрированными участниками кадрового политического проекта «Единой России» «ПолитСтартап». Ими стали специалист ООО «Центр развития цифровых платформ» Алексей Андреев и звукооператор МБУК «Районный культурный центр» Виктор Ранде, который параллельно проходит заочное обучение в Санкт-Петербургском институте МЧС России по специальности «Экономическая безопасность».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, молодые люди проявили заинтересованность проектом и изъявили желание принять участие и попробовать свои силы, а также познакомиться и пообщаться с опытными политиками.

Кроме того, и среди молодых политиков нашлись те, кто уже обладает достаточными знаниями и опытом, чтобы зарегистрироваться в проекте по направлению «политтехнология».

Учиться современным политтехнологиям в рамках «ПолитСтартапа» будут депутат Псковского областного Собрания депутатов, секретарь Себежского районного отделения партии Дарья Козьякова и депутат Собрания депутатов Себежского района, руководитель фракции и член молодежного парламента при Псковском областном Собрании Александр Белов.

Дарья Козьякова отметила, каким большим шагом является присоединение в этом году Псковской области к данному проекту. «Это замечательно, что у нас будет налаживаться преемственность поколений, что молодежь будет активнее интересоваться общественной и политической деятельностью. Это, как минимум, интересно и полезно – знать, что происходит в твоем городе, области, стране. А кого-то данная стезя может всерьез увлечь, и «ПолитСтартап» как раз дает возможность не только попробовать своими силами чего-то достичь, а действовать под чутким патронажем старших коллег, приобрести новые знания, полезные знакомства», - сказала депутат, которая сама стала таковым в молодом возрасте.

Таким образом, себежские партийцы стали первыми среди местных отделений Псковского региона, кто выделил наставников и выработал стратегию продвижения молодежи в ходе избирательной кампании в 2020 году.

Добавим, что участником проекта может стать любой гражданин России от 18 до 35 лет, не имеющий существенного опыта общественно-политической деятельности и не имевший ранее депутатского мандата в представительных органах муниципальной власти, а также не состоящий в других партиях. Впервые обучение пройдет по трем модулям: кандидат в депутаты, политтехнолог, политический автор. В роли наставников выступят профессионалы, действующие политики, известные и авторитетные политтехнологи России. В том числе, к федеральным наставникам присоединится лидер партии Дмитрий Медведев.

Регистрация участников стартовала 12 февраля 2020 года и продлится до 5 мая. Более подробную информацию о проекте, требованиях к кандидатам и условиях участия можно узнать на официальном сайте проекта politstartup.er.ru.