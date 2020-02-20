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Общество

В ЦБ рассказали о самых частых жалобах россиян

20.02.2020 06:21|ПсковКомментариев: 0

В 2019 году в отношении банков в ЦБ поступило 141,6 тыс. жалоб. По его словам, это меньше показателя 2018 года на 0,6%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаила Мамуту.

«Здесь очень хорошую динамику мы наблюдали по проблеме ипотечных кредитов - снижение на 27,4%. Такой результат достигнут в том числе благодаря введению «ипотечных каникул», - сказал Мамута.

Также в 2019 году россияне жаловались на некредитные финансовые организации (НФО) и участников корпоративных отношений - 81,9 тыс. жалоб, что на 16,5% меньше показателей 2018 года.

«Сокращение по НФО произошло в основном за счет жалоб на действия страховщиков (на 34%). Хотя ОСАГО и сохранило пальму первенства, ситуация здесь значительно улучшилась. Количество жалоб по этому направлению в прошлом году сократилось на 36,7% и составило 33,2 тыс. Есть основания полагать, что благодаря мерам Банка России количество жалоб по ОСАГО и дальше продолжит снижаться», — добавил Мамута.

Он также отметил, что по негосударственным пенсионным фондам число обращений по переходной кампании 2019 года сократилось на 17,8%. Она завершилась со значительно меньшим количеством нарушений, чем раньше. Одна из причин — новый закон с требованием информировать граждан о рисках потери инвестдохода, считает руководитель службы ЦБ.

Теги: #банки #ЦБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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