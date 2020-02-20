Общество

Россельхознадзор запретил ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая. Запрет, в частности, распространяется на товары в заводской упаковке, сообщает газета «Известия».

Письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней направлено в территориальные подразделения службы.

Кроме того, сотрудники Россельхознадзора на местах теперь обязаны не допускать ввоз из КНР готовой животноводческой продукции в ручной клади и багаже пассажиров.

По словам главы исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, чаще всего из Китая заказывают колбасу и субпродукты, например свиные уши.

Помимо этого, через интернет можно приобрести острые куриные лапки в желе, куриную шейку или окорочок, а также вяленую говядину и свинину.

С 19 февраля Россия прекратила прием, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях. 20 февраля вступит в силу временный запрет на въезд гражданам КНР, приезжающим в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности. Данные ограничения не касаются пассажиров из Китая, путешествующих транзитом. Также Москва продолжит выдачу служебных и деловых виз гражданам КНР.