Общество

Андрей Турчак предложил облегчить визовый режим ради медицинского туризма

Для иностранцев, приезжающих на лечение в Россию, следует облегчить визовый режим, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в среду, 19 февраля, сообщает РБК.

«Стоит уделять больше внимания развитию медицинского туризма и стимулировать его. В этой связи стоит облегчить визовый режим для приезжающих на лечение в Россию», — сказал Турчак.



Он добавил, что совет также подготовил поправки к закону «Об основах охраны здоровья», предусматривающие возможность проводить медосмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лекарства дистанционно, с помощью телемедицины. По его словам, это снизило бы нагрузку на медучреждения, особенно в периоды пика заболеваний.



Первый замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева после выступления Турчака заявила, что первичный контакт врача и больного «просто необходим»: «Никакой искусственный интеллект не может заменить разум врача». Выступивший следом глава комитета Госдумы по информационной политике, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн сказал, что «профильный комитет (сопровождать поправки будет комитет по информполитике. — РБК) поддержит эти поправки безотносительно позиции Минздрава и готов преодолеть даже отрицательный отзыв правительства». Он добавил, что с Минздравом были большие сложности по разным направлениям, и рассчитывает, что с приходом нового замминистра, курирующего цифровые технологии, ситуация изменится.

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Другая инициатива касается идентификации пациентов, которую предлагают сделать необязательной, если проблемы с установлением личности мешают оказать неотложную помощь.



За первое полугодие 2019 года Россию в целях медицинского туризма посетили 530 тыс. человек, что на 230 тыс. больше, чем за весь прошлый год, говорила в сентябре глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, в основном на лечение в Россию едут граждане СНГ, выросло число туристов из Китая, спрос наблюдается среди жителей Дании, Швеции, Финляндии, Германии и Израиля.



Она отметила, что, по прогнозу исследовательской корпорации Oxford Economics, мировой рынок медицинского туризма будет расти на 25% в год и к 2025 году составит $1 трлн.



При этом 44% иностранцев, приехавших в Россию на лечение в 2017 году, сделали это ради стоматологии, сообщали в экспертно-аналитическом центре РАНХиГС, писали «Известия». Следующими по популярности направлениями стали гинекология и урология (25%) и пластическая хирургия (10%).