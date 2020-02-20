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Общество

В городе Дно откроется подпольная типография и развернется полевой госпиталь

20.02.2020 09:13|ПсковКомментариев: 2

24 февраля будет отмечаться 76-я годовщина с момента освобождения города Дно и района от немецко-фашистских захватчиков.

В этот день в городе Дно откроется подпольная типография и развернется полевой госпиталь. Проект «Ожившая история» в этом году впервые предложили реализовать работники культуры района. Но идея так сильно вдохновила горожан, что вместе 5 изначально запланированных площадок, планируется открыть 14.

«Более двух месяцев мы собирали предметы быта, одежду военного времени и призывали всех дновцев поддержать наш интереснейший и уникальный проект, - рассказала Псковской Ленте Новостей директор МУ «Дновский РКЦ» Елена Карпова. - Я уверена, что он вдохновит и молодежь, и людей более старшего поколения. А для школьников станет серьезным стимулом к изучению родной истории».

Автор проекта Людмила Костромина уточнила, что участвовать в нем будут не специально подготовленные артисты, а простые горожане.

Театрализованная документально-художественная инсценировка будет называться «А на фронте у нас передышка». Каждый, кто придет на мероприятие, сможет посетить «Полевой госпиталь», «Подпольную типографию», «Железнодорожную станцию Дно» военного времени, мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова. Фронтовая концертная бригада «Песни фронту» напомнит известные мелодии прошлых лет и, конечно, буквально все смогут отведать вкуснейшей солдатской каши.

«В организации интерактивных площадок будут участвовать буквально все руководители и работники муниципальных учреждений и предприятий, - уточнила заместитель главы администрации района Марина Карпова. - Я думаю, что эта идея понравилась очень многим дновцам, и искренне надеюсь на ее удачное претворение в жизнь».

По окончании работы интерактивных площадок участники мероприятий переместятся в соседний сквер, где примут участие в традиционной торжественно-траурной церемонии на братских захоронениях.

Теги: #дновский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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