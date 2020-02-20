Общество

Путин назвал главный критерий при выборе новых министров

Профпригодность была главным критерием, по которому проводился отбор кандидатов на посты министров в Правительстве Михаила Мишустина. Об этом президент Владимир Путин рассказал в интервью ТАСС.

По словам главы государства, он прислушивался к мнению Мишустина при формировании нового кабинета министров.

«Я подбирал не по критерию, согласно которому о людях ничего неизвестно, а по критериям их профессиональной пригодности», - сказал Путин, отметив, что и для него, и для Мишустина «эти люди как раз известны как хорошие специалисты».

Президент заметил, что в сомневался в нескольких кандидатурах сомневался, однако Мишустин «доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз наиболее будет востребован». Путин с ним согласился, поскольку «в конце концов, это он формирует свою команду, и от того, насколько она будет слаженно работать, будет зависеть конкретный конечный результат».

Правительство Дмитрия Медведева 15 января ушло в отставку на фоне предложений президента России Владимира Путина внести изменения в Конституцию РФ в ходе Послания Федеральному Собранию. После этого российский кабмин возглавил на тот момент глава ФНС Михаил Мишустин. После этого был сформирован новый кабинет министров.