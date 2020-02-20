Общество

В магию цифр поверили 25 псковских пар

Сегодня, 20.02.2020, решили зарегистрировать брак 25 псковских пар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском ЗАГС.

Напомним, что 11.11.2011 - в Пскове родилась 31 семья, а 12.12.2012 - 11 псковских пар создали семью.

Профессиональный специалист в области астрологии Кэролайн Фолкнер утверждает, что в 2020 году правильнее всего праздновать свадьбу 20 февраля - это дата наиболее благоприятного сочетания планет. Согласно постулатам нумерологии, цифра 2 означает решимость и силу, а в астрологии двойка подчиняется Венере - богине любви и красоты.

20 февраля 2020 года планеты Сатурн, Юпитер, Плутон, Марс и Луна будут в одном знаке. Это означает, что супружеские пары, соединившиеся в этот день, будут сильно привязаны друг к другу на эмоциональном уровне, смогут сохранить стабильность в отношениях и на практике понять сакральный смысл своего союза.