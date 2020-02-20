Общество

Власти Пскова напоминают, что палы травы запрещены законом

Власти Пскова напоминают жителям города о запрете палов травы. Как говорится на сайте администрации муниципалитета, правительство Российской Федерации постановлением от 10 ноября 2015 года № 1213 запретило выжигать сухую травянистую растительность на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Зима 2020 году выдалась малоснежной. Неубранная трава в конце летнего сезона высохла, вследствие чего сложилась ситуация возможности палов травы. Однако прошлогодняя трава - не мусор, подчеркивают власти Пскова. Трава перегнивает и удобряет землю. При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы, снижается плодородие. После палов успешно выживает только самая грубая трава и бурьян. Прежнего разнотравья не будет. Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огорода. С выжженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается вообще. Более того, травяные пожары добавляют в атмосферу углекислый газ, усугубляя тем самым «парниковый эффект». И главное - палы сухой травы приводят к лесным и торфяным пожарам.

Виновные в сжигании сухой травы несут административную ответственность. В соответствии с Ко-АП РФ (ст. 8.32, ст. 20.4) нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на земельных участках, прилегающих к лесным насаждениям, влечет предупреждение или наложение штрафа на физические лица от 1500 рублей до 5000 рублей, на юридические и должностные лица - до 1 млн рублей. Кроме того, подобные действия могут стать причиной крупного пожара и привести к человеческим жертвам и тогда виновники пожара понесут уголовную ответственность (ст. 168, ст. 219 УК РФ).

«Хочется надеяться на благоразумие и сознательность наших граждан. Не нарушайте действующее законодательство в области пожарной безопасности. Это не только чревато привлечением к ответственности, но также может быть опасным непосредственно для вас самих», - отмечается на сайте администрации.

«Если видите начинающийся пал - остановитесь и примите меры. Небольшой группой людей пал потушить несложно - сначала тушите небольшой участок, разрывая кольцо огня, затем идете в ряд вдоль линии огня, так, чтобы ветер нес пламя и жар в противоположную сторону, резкими ударами сбиваете пламя большой и тяжелой тряпкой (мешковина, кусок одеяла, старая плотная куртка). Те, кто идет сзади, следят, чтобы снова не загорелось, и тушат небольшие очаги. Одежда нужна рабочая, плотная, не из синтетики, обувь - закрытая, на толстой подошве», - рекомендуют власти Пскова.

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной, не нужно пытаться тушить его самостоятельно. Позвоните в службу спасения «101» или «112», опишите местность, ориентиры и подождите их приезда в безопасном месте.