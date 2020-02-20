Общество

Строительство детсада на Первомайской в Великих Луках находится в стадии завершения

Работы на строящемся детском саду на улице Первомайской, 23а в городе Великие Луки находятся в стадии завершения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день здесь выполнен практически весь объем запланированных работ, проведена внутренняя отделка помещений, расставлена мебель, приобретено игровое и учебное оборудование.

На данный момент в новом дошкольном учреждении работает комиссия по выявлению возможных недостатков и последующего предъявления претензий подрядной организации. В частности, принято решение о необходимости проведения ряда мероприятий с целью предотвращения возможной естественной усадки грунта.

Отметим, что строительство данного детского сада проводилось согласно проекту, который получил положительную оценку Государственной экспертизы. Все этапы строительства и работы, проводившиеся на объекте, согласовывались с экспертной организацией Главгосэкпертизы. Никаких изменений в основные конструктивные решения проекта в процессе его реализации не вносилось.

Фото Евгения Николаенкова