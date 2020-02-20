Общество

Главная икона российской армии прибудет из Архангельска в Псков

Главная икона российской армии «Спас Нерукотворный» будет доставлена из Архангельска в Псков, сообщает ГТРК «Приморье».

В настоящее время святыня находится в Ильинском кафедральном соборе, она была доставлена туда из Мурманской области. Образ Спасителя сопровождает ковчег со святыми мощами апостолов Петра и Андрея, Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского.

Фото severinform.ru

До 21 февраля все желающие могут поклониться святыне в Ильинском кафедральном соборе Архангельска, а затем образ отправится в Псков. «Спас Нерукотворный» побывает в общей сложности в 120 городах и займёт своё место в главном храме Вооружённых сил России в Подмосковье.