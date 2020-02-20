Общество

Кузнецы: Мы хотим сделать что-то для Пскова, но невозможно пробить глухую стену

Мы хотим сделать что-то для Пскова, но невозможно пробить глухую стену и выйти с творческими работами в городское пространство. Об этом заявил псковский кузнец Тимофей Силич сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

Местный мастер Александр Исаев пояснил, что, когда был жив кузнец Евгений Вагин, возглавлявший Псковский кузнечный двор, он занимался согласованием проводимых городскими кузнецами мероприятий с администрацией. По его словам, на День скобаря, в котором принимали участие псковские мастера, собиралось много местных жителей, но, чтобы его организовать, нужно было приложить немало сил и времени.

Организация таких мероприятий - «сложная штука», считает кузнец. Он также отметил, что в прошлом году организовывать праздник День скобаря псковским кузнецам помогал Дом ремесел.

«Без поддержки ничего не сделаешь», - резюмировал кузнец Александр Исаев.