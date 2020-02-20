Общество

Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать освобождение на работе на один день для диспансеризации - Мишустин

Россияне старше 40 лет при прохождении диспансеризации могут брать освобождение на работе на один день, подготовленные поправки позволят это делать ежегодно, а не раз в три года, как это предусмотрено действующим законодательством, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Один из вопросов - это рассмотрение изменений в Трудовой кодекс, которые касаются диспансеризации. Они позволят работникам старше 40 лет брать освобождение от работы на один день, чтобы проверить свое здоровье», - сказал Мишустин на заседании правительства РФ, пишет «Интерфакс».

Он подчеркнул, что согласно поправкам это можно будет делать ежегодно, а не раз в три года, как сейчас предусмотрено законодательством. «Соответственно диспансерный день при этом будет оплачиваться. А у работников пенсионного и предпенсионного возраста сохранится право брать два оплачиваемых отгула в год и прохождения такого медицинского осмотра», - сказал премьер.