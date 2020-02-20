Общество

Власти Великих Лук: Будущее России находится под надежной защитой!

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации Любовь Романова поздравляют жителей с Днем защитника Отечества.

«23 февраля - это всенародный праздник мужества, воинской доблести и чести, силы и могущества Российского государства.

Мы гордимся подвигами своих земляков, которые отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, героизмом великолучан, исполнявших служебный долг за пределами родной страны, участников боевых действий в «горячих точках». Каждый из них достоин глубокого уважения и почета.

Особые слова благодарности - ветеранам Великой Отечественной войны. Их сила духа, патриотизм и верность долгу будут вечным примером для молодого поколения великолучан.

Сегодня жители города воинской славы Великие Луки с честью служат в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, защищают суверенитет и национальные интересы нашей великой Родины, добросовестным трудом укрепляют экономическую и военную мощь государства.

В настоящее время вопросам обеспечения обороноспособности страны, повышения боеготовности армии и флота уделяется самое серьезное внимание, а значит, будущее России находится под надежной защитой!

Дорогие земляки! Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра! Мира и процветания городу воинской славы Великие Луки и нашей Великой Отчизне!» - говорится в тексте поздравления.