Общество

Почти 300 миллионов рублей направят на достройку «Социального городка» в Борисовичах

Объявлен аукцион на продолжение строительства «Социального городка» в деревне Борисовичи Псковского района. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 291 миллион 414 тысяч 368 рублей. Лимит финансирования на 2020 год - 274 миллиона 590 тысяч 728 рублей, на 2021-й - 16 миллионов 823 тысячи 640. Дата проведения аукциона - 28 февраля.

С момента заключения контракта и до 17 декабря следующего года подрядчик должен выполнить внутреннюю отделку помещений, строительно-монтажные работы и работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей (вентиляции, системы электроотопления, дымоудаления, водопровода, канализации). Также планируется запустить пять пассажирских лифтов грузоподъемностью до 630 кг и до 1000 кг.

Также техническим заданием предусмотрено благоустройство территории. В перечне работ: асфальтирование, устройство тротуаров, озеленение.

Ранее в соцгородке было построено несколько жилых комплексов для маломобильных групп и граждан пожилого возраста, центральное административное здание с блоком бытового обслуживания.

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Напомним, «Социальный городок» - проект инновационный не только для Псковской области, но и для России в целом. Он предполагает внедрение новой модели социальных учреждений, являющейся альтернативой существующим домам-интернатам для граждан пожилого возраста и инвалидов, европейских стандартов проживания и обслуживания.

По замыслу разработчиков проекта, «Социальный городок» должен способствовать вовлечению граждан пожилого возраста и инвалидов в процесс «самостоятельного» проживания.

22 июня 2011 года состоялась торжественная закладка камня в фундамент «Социального городка».