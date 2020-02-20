Общество

Кованый колокол для Сквера Народовластия в Пскове установят весной

Кованый колокол для Сквера Народовластия в Пскове установят весной. Об этом сообщил псковский кузнец Владимир Беженар сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

«Колокол по проекту Владимира Шуляковского весной надеемся поставить», - заявил мастер.

Напомним, идея об установке символического вечевого колокола в сквере на Запсковье появилась у депутатов Псковского областного Собрания в год 25-летия регионального парламента. В канун юбилея парковую зону на пересечении улиц Леона Поземского, Труда и Волкова переименовали в «Сквер Народовластия», ее центральную часть после благоустройства украсит композиция, изготовленная на средства, собранные депутатами.