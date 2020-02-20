Общество

Псковских сотрудников Росгвардии поздравили с наступающим Днем защитников Отечества

Гарнизонный развод нарядов Росгвардии, заступающих на службу по охране общественного порядка, состоялся в Пскове. В традиционном ежегодном мероприятии, приуроченном ко Дню защитников Отечества, приняли участие начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник Игорь Иванов, заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко, глава Пскова Елена Полонская, представители администрации области, регионального Управления МВД, Псковского филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии, частных охранных организаций, военнослужащие военной полиции министерства обороны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Обращаясь к личному составу, полковник полиции Игорь Иванов отметил, что совместно с правоохранительными органами региона росгвардейцы выполняют задачи по обеспечению охраны общественного порядка, контролю за оборотом оружия, противодействия терроризму и экстремизму. «Все направления нашей повседневной работы требуют высочайшей собранности, твёрдости, строго соблюдения закона, уважения к правам и свободам граждан и достоинству каждого человека», - подчеркнул руководитель ведомства.

Завершая выступление, Игорь Иванов поздравил коллег с Днём защитника Отчества, вручил ведомственные награды и передал сотрудникам подразделений вневедомственной охраны ключи от новых патрульных автомобилей. Отличившиеся росгвардейцы были отмечены ведомственными наградами.

От имени депутатского корпуса регионального парламента росгвардейцев поздравил Виктор Остренко. «Каждый, кто обеспечивает безопасность граждан, по праву называется защитником. Позвольте мне в канун Дня защитника Отечества от областного Собрания депутатов поощрить отличившихся росгвардейцев», - сказал парламентарий и вручил трём сотрудникам регионального Управления Росгвардии Благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

После выступлений всех официальных лиц сотрудники и военнослужащие Росгвардии прошли торжественным маршем под сопровождение военного оркестра.