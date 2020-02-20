Общество

В Псковской области уничтожат партию небезопасной свинины

18 февраля должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками межмуниципального отдела МВД «Себежский» в районе деревни Князево, расположенной в Себежском районе, было приостановлено движение транспортного средства УАЗ «Патриот». В багажном и пассажирском отделениях автомобиля, следовавшего из города Опочка в Республику Беларусь, находилась свинина в полутушах, общим весом 1356 килограммов, пояснили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В ходе проведения ветеринарного контроля государственные инспекторы Управления выявили отсутствие ветеринарных сопроводительные документов на товар, а также маркировок (клейм) на самом мясе, которые подтвердили бы безопасность происхождение продукции. Также транспортное средство не было оборудовано холодильной установкой, что нарушает ветеринарно-санитарные правила транспортировки мясосырья, требующего соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении.

В соответствии со статьями 3, 25 федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» свинина в полутушах признана некачественной и опасной. Продукция изъята из оборота и направлена на уничтожение.