Общество

Кузнечный молот мастера Евгения Вагина пропал с псковского кузнечного двора

Кузнечный молот пропал с псковского кузнечного двора, расположенного на Комсомольском переулке в Пскове.Об этом сообщил городской кузнец Александр Исаев сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

По словам мастеров, на территории кузнечного двора размещалось два таких молота: один — музейный, второй принадлежал ныне покойному мастеру Евгению Вагину. Последний молот исчез после смерти известного псковского кузнеца.

«На кузнечном дворе снесли все кузницы, молот Вагина пропал», - отметил Исаев.

Мастера предположили, что его могли забрать родственники Вагина, но доподлинно о судьбе кузнечного инструмента ничего не известно.