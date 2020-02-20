Kids Mall проведет яркий детский праздник за 2 000 рублей

Kids Mall - это 2000 кв.м развлечений для всей семьи: множество аттракционов, семейный ресторан, игры в виртуальной реальности и многое другое. Это лучшее место для проведения детских праздников, тематических вечеринок и семейного веселья.
Kids Mall предлагает безлимитное посещение на весь день и аренду тематической комнаты на 3 часа в будний день.
Желающие отметить здесь свой праздник могут воспользоваться специальным предложением — компания из 5 человек всего за 2000 рублей*.
Яркие эмоции детям обеспечат современные аттракционы:
— огромная машина, внутри которой трехярусный детский лабиринт;
— гигантская кровать - батутная арена, на которой можно без опаски прыгать весь день;
— танк, в котором оборудована настоящая арена для пушечного боя мягкими шариками;
— популярная горка «Вулкан»;
— прочные и безопасные красочные сети-лабиринт;
— спуск с горки на тюбах-пончиках;
— максимально безопасная малышковая зона для самых маленьких посетителей активити-парка;
— футбольное поле для маленьких спортсменов.
В развлекательном центре всегда есть место творчеству, поэтому здесь проводятся мастер-классы.
В Kids Mall можно нарисовать аквагрим от 100 до 400 рублей. Стоимость зависит от сложности рисунка. Полный каталог можно посмотреть на площадке.
Сайт http://happy.madagaskar.com.ru/
Группа ВКонтакте https://vk.com/kids.mall60
*в компании, где больше 5 детей, 6 и последующие дети проходят по стандартному тарифу за каждого ребёнка.