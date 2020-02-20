Общество

Kids Mall проведет яркий детский праздник за 2 000 рублей

Kids Mall - это 2000 кв.м развлечений для всей семьи: множество аттракционов, семейный ресторан, игры в виртуальной реальности и многое другое. Это лучшее место для проведения детских праздников, тематических вечеринок и семейного веселья.

Kids Mall предлагает безлимитное посещение на весь день и аренду тематической комнаты на 3 часа в будний день.

Желающие отметить здесь свой праздник могут воспользоваться специальным предложением — компания из 5 человек всего за 2000 рублей*.

Яркие эмоции детям обеспечат современные аттракционы:

— огромная машина, внутри которой трехярусный детский лабиринт;

— гигантская кровать - батутная арена, на которой можно без опаски прыгать весь день;

— танк, в котором оборудована настоящая арена для пушечного боя мягкими шариками;

— популярная горка «Вулкан»;

— прочные и безопасные красочные сети-лабиринт;

— спуск с горки на тюбах-пончиках;

— максимально безопасная малышковая зона для самых маленьких посетителей активити-парка;

— футбольное поле для маленьких спортсменов.

Все заявки необходимо направлять в личные сообщения и по телефону горячей линии 88005503151.

В развлекательном центре всегда есть место творчеству, поэтому здесь проводятся мастер-классы.

В Kids Mall можно нарисовать аквагрим от 100 до 400 рублей. Стоимость зависит от сложности рисунка. Полный каталог можно посмотреть на площадке.

Сайт http://happy.madagaskar.com.ru/

Группа ВКонтакте https://vk.com/kids.mall60

*в компании, где больше 5 детей, 6 и последующие дети проходят по стандартному тарифу за каждого ребёнка.