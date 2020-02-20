Общество

Игорь Сопов: Никаких политтехнологических экспериментов в работе Избирательной комиссии Псковской области не будет

Никаких политтехнологических экспериментов в работе Избирательной комиссии Псковской области не будет. Об этом заявил председатель ИКПО Игорь Сопов в рамках пресс-конференции сегодня, 20 февраля.

«Мы работаем в рамках закона и никаких прогнозов и оценок мы также делать не будем», - заявил Игорь Сопов.

Он подчеркнул, что для Избирательной комиссии нет разницы, большие выборные кампании ожидаются в ближайшее время или нет. «Для нас важно обеспечить избирателей возможностью реализовать свое избирательное право, кандидатам в этих выборах поучаствовать. Выборный процесс - это череда действий, которые мы обязаны осуществить», - заявил Игорь Сопов.

Председатель ИКПО напомнил, что в 2020 году в Псковской области будет проведено 112 избирательных кампаний, досрочные выборы главы Печорского района и общероссийское голосование. «Все процедуры нами будут осуществлены в соответствии с законом», - заключил Игорь Сопов.