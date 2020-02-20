Общество

Михаил Ведерников принял участие в заседании федерального оргкомитета по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 20 февраля, принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Совещание провел заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в Национальном центре управления обороной министерства обороны Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в рамках оргкомитета глава региона сообщил, что в Псковской области подготовка к памятным мероприятиям в честь 20-летия подвига 6 роты завершается. «Самые важные с символической точки зрения работы по реконструкции памятника "Купол", благоустройству прилегающей территории будут полностью завершены к концу февраля», - заметил Михаил Ведерников.

Губернатор также рассказал, что отремонтирована автомобильная дорога на кладбище «Орлецы-2». С просьбой об этом к региональным властям ранее обращались родственники погибших.

«Выполнены все запланированные мероприятия и в рамках увековечение памяти героев-десантников. В частности, 8 улиц в Пскове получили имена бойцов 6 роты, проведена работа по благоустройству учреждений, названных в честь героев», - подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что продолжается работа по установке в муниципальных образованиях бюстов погибшим военнослужащим. К настоящему времени уже открыты памятные знаки в городе Пскове и поселке Бежаницы. В ближайшее время торжественные церемонии пройдут в Великих Луках, Стругах Красных и в Псковском районе. Завершается работа по созданию документального фильма, который затем будет включен в региональную образовательную программу.

Особое внимание губернатор обратил на работу по поддержке родственников. «Увеличенная единовременная региональная денежная выплата членам семей погибших военнослужащих на сегодняшний день доведена до адресатов в полном объеме. Исполнена большая часть просьб по адресной социальной помощи», - заключил Михаил Ведерников.

В ходе заседания участники оргкомитета рассмотрели проведенную работу по увековечение памяти погибших воинов, которая ведется в субъектах РФ, обсудили комплекс организационных вопросов, связанных с проведением памятных мероприятий, которые пройдут с участием официальных лиц, членов семей военнослужащих.

Напомним, в июле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.

6 рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечение их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.