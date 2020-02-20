Общество

Региональный Росреестр: За 2019 год сообщений о фактах коррупционных проявлений не поступало

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что «телефон доверия» - это канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности служащих Росреестра и работников подведомственных организаций, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

Как сообщили в пресс- службе регионального ведомства звонки на «телефон доверия» Управления принимаются по номеру 8-(8112) 62-10-41 ежедневно и в круглосуточном режиме, без выходных и перерывов. Телефон оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»).

По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о фактах:

-коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и работников;

-конфликта интересов в действиях (бездействиях) гражданских служащих и работников;

-несоблюдения гражданскими служащими и работниками ограничений и запретов, в отношении которых законодательством Российской Федерации такие запреты и ограничения установлены.

Все обращения о фактах коррупции и иных нарушений законодательства о противодействии коррупции, не позднее следующего рабочего дня с момента их поступления оформляются докладной запиской и вносятся в журнал регистрации обращений граждан и организаций, поступивших по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции в Управлении.

Дальнейшее рассмотрение обращения, поступившего по «телефону доверия», осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».