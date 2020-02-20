Общество

Кабинет отделения ЗАГС открылся в роддоме Великолукской межрайонной больницы

Торжественное открытие кабинета отделения ЗАГС в родильном доме Великолукской межрайонной больницы прошло в четверг, 20 февраля. С этого момента прямо в медицинском учреждении в период пребывания мамы в стационаре можно будет получить документ о регистрации ребенка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, ранее соответствующее поручение губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал руководителю регионального комитета юстиции Сергею Шерстобитову.

О новой услуге молодым родителям рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. «Это новый виток в развитии комплексных услуг в регионе. Благодаря открытию кабинета ЗАГС в роддоме Великолукской больницы социальный сервис стал ближе к гражданину. Женщина рожает ребенка, получает об этом медицинское заключение и, не выходя из учреждения, оформляет гражданское свидетельство о рождении — это очень удобно, особенно для жителей района», — добавила она.

Обладательницей первого свидетельства о рождении, полученного в стенах роддома, стала великолучанка Марина, у которой на днях родился сын Богдан. Марина Гаращенко вручила молодой маме документ, а также медаль от губернатора Михаила Ведерникова «Рожденному на земле Псковской» и сертификат «Подарок для новорожденного».

Отметим, специалист отдела ЗАГС будет работать в роддоме по вторникам и пятницам с 9:00 до 13:00. Оформить документы на ребенка в новом отделении смогут родители, зарегистрированные не только в городе Великие Луки, но и в Великолукском районе.

Напомним, Псковская область стала первым регионом Северо-Запада России, где государственная регистрация рождения ребенка и установления отцовства проводится непосредственно в стенах медицинского учреждения в период стационарного пребывания мамы и малыша. Ранее рабочее место городского отдела ЗАГС открылось в Псковском перинатальном центре. Услуга востребована - за два месяца работы кабинета было выдано более 250 свидетельств о рождении.