Общество

В УФСИН России по Псковской области прошли учебно-методические сборы психологов

На базе отдела специального назначения «Зубр» под руководством начальника психологической службы УФСИН России по Псковской области Виктории Сымитки прошли учебно-методические сборы с психологами уголовно-исполнительной системы региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в рамках сборовой подготовки психологи получили практические навыки работы по стабилизации психоэмоционального состояния у лиц, находящимися в стрессовом состоянии, отработали навыки самонаблюдения в рамках когнитивно-поведенческого подхода. Кроме того, участники прошли тестирование по работе в новой версии программы «Автоматизированное рабочее место пенитенциарного психолога».

По завершении мероприятия начальником кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Натальей Колесниковой был проведен мастер-класс для психологов регионального УФСИН.