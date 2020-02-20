Общество

Псковские молодожены рассказали, почему решили пожениться 20.02.2020

Февраль 2020 года считается одним из самых мощных месяцев года - именно на этот период выпадают сразу три магических даты, одна из которых как раз сегодня - 20.02.2020. Специалисты в области нумерологии считают этот день точкой отчета для нового цикла жизни человека. Именно поэтому так важно в этот день впустить в свою жизнь положительные перемены.

А еще 20.02.2020 - идеальный день для вступления в брак. Астрологи всегда ассоциировали число 2 со знаком Тельца. Как известно, этот знак зодиака находится под управлением планеты Венеры, отвечающую за любовь и красоту, сообщает портал «Экспресс-новости».

В магию чисел поверили 25 псковских пар молодоженов. Они пожелали связать себя узами брака именно 20 февраля 2020 года.

«Просто понравилось число. Выбрали этот день из-за красивой даты», - отметили в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей Вадим и Снежана.

«Очень красивой датой» считают 20.02.2020 и молодожены Анна и Даниил: «Если сложить все «двойки», получится 8 - число бесконечности. Вот мы и подумали, что наша жизнь будет такой крепкой, нерушимой, и мы будем жить очень счастливо и долго».