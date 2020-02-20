Общество

Псковские школьники «примерили» на себя профессию нотариуса

В псковской библиотеке на Конной прошло очередное занятие со старшеклассниками из цикла «Примерочная профессий», которое подготовили Центр правовой информации Центральной городской библиотеки Пскова совместно с Советом молодых юристов Псковского регионального отделения «Ассоциация юристов России».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, сотрудники учреждения сперва познакомили учеников 10 класса школы № 5 имени Марка Евтюхина с онлайн-площадкой «Проектория», на которой размещён каталог 120 профессий по шести направлениям, который так и называется – «Примерочная профессий». После чего школьники смогли «примерить» на себя профессию нотариуса, а помогали им в этом представитель Совета молодых юристов «Ассоциации юристов России» нотариус Наталья Анисимова и помощник нотариуса Алексей Стратюк.

Молодые люди познакомились с основами российского законодательства о нотариате, изучили принципы, которыми руководствуются нотариусы в своей работе, выяснили, кто имеет право стать нотариусом, какое для этого необходимо образование и условия, а потом ответили на каверзные вопросы ведущих, которые проверили таким образом ребят на внимательность.

В итоге школьникам стало интересно, как Алексей Стратюк и Наталья Анисимова пришли в эту профессию. Оказалось, что Алексей начинал как преподаватель истории и обществознания и занялся юриспруденцией волею судьбы, его в помощники нотариуса, как он выразился, «вывезла кривая». Поэтому Наталья пожелала старшеклассникам более тщательно подходить к выбору профессии, чтобы двигаться к ней «по прямой», а главное – найти себе любимое дело, а не как некоторые мечтают выиграть в лотерею, чтобы больше не работать («Так и хочется спросить: зачем вы работаете на такой работе, которую стремитесь бросить?»).

Самые внимательные и сообразительные участники занятия получили от ведущих призы.