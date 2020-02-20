Общество

В Псковской области стартует Всероссийский конкурс «Мое село»

В Псковской области стартует Всероссийский конкурс «Мое село». Он проводится в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Российское село», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Мое село» - это фотоконкурс, представленный в трех номинациях: «Образ сельской семьи», «Мое любимое село» и «Созидательный труд крестьянина».

Принять участие в конкурсе могут граждане старше 14 лет, которые профессионально занимаются фотографией или просто любят фотографировать, не зависимо от того, проживают они в сельской или городской местности. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету.

Каждая фотография должна сопровождаться описанием (этикетаж). Свои работы вместе с заполненными анкетами можно присылать по электронному адресу: pskov.apr@mail.ru.

Прием заявок будет осуществляться до августа 2020 года, затем независимая конкурсная комиссия оценит фотоработы и присудит по три призовых места в каждой номинации. Работы региональных победителей будут опубликованы на федеральном сайте партпроекта «Русское село».

С сентября по октябрь 2020 года состоится второй - федеральный - этап конкурса, результаты которого будут объявлены в октябре в офисе ЦИК партии «Единая Россия» в Москве. Победители получат дипломы и памятные подарки, среди которых предусматриваются фотоаппараты, планшеты, смартфоны.

Фотоконкурс «Мое село» проводится с целью приобщить граждан к национальным культурно-историческим традициям и нравственным устоям, наглядно показать привлекательность и преимущества сельского образа жизни, повысить в глазах общественности престиж крестьянского труда.

Партийный проект «Российское село» направлен на устойчивое развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, содействие развитию садоводства и огородничества. В рамках проекта ежегодно проводится Всероссийский форум «Российское село», региональные форумы, сельскохозяйственные выставки и ярмарки, научно-практические конференции и образовательные семинары, осуществляются мониторинги цен на сельскохозяйственную технику, на земельный налог и тарифы на электроэнергию для садоводов, проводятся общественные обсуждения законодательных инициатив.

Подробнее с материалами о конкурсе можно ознакомиться ЗДЕСЬ.