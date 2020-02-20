Общество

Транспортная прокуратура обязала «Псковавиа» устранить нарушения законодательства о безопасности полетов

Псковской транспортной прокуратурой в ОАО «Псковавиа» проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере орнитологического обеспечения безопасности полетов, в ходе которой выявлены нарушения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры, установлено, что у ведущего специалиста данного авиационного предприятия отсутствует официальный документ, подтверждающий его обучение по авиационной орнитологии, не со всеми ответственными работниками проведены занятия по авиационно-орнитологической тематике, меры к необходимому техническому оснащению по отпугиванию птиц от аэродрома не приняты.

В связи с этим Псковским транспортным прокурором генеральному директору общества внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется.