Общество

Терапевт рассказал о противопоказаниях для приема горячего душа

При наличии определенных заболеваний горячий душ имеет ряд противопоказаний, пишут «Известия».

Прежде всего, горячий душ и ванну не следует принимать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Речь идет о заболеваниях в средней и тяжелой форме, если недуг на первоначальном этапе, то горячий душ допустим», — отметил терапевт.

При этом, по его словам, время водной процедуры не должно занимать более 20 минут.

Кроме этого, принимать душ или ванну с температурой воды выше 35 градусов нельзя пациентам, у которых диагностирован сахарный диабет в стадии декомпенсации с осложнениями в виде макроангиопатии сосудов.

Тем, у кого есть кожные заболевания (псориаз, дерматит и т.д.), а также людям с нарушениями в работе пищеварительной системы горячие водные процедуры тоже противопоказаны, так как они могут спровоцировать обострение.

В группе риска находятся люди с варикозным расширением вен, люди пожилого возраста, женщины в период беременности и младенцы.

При простудных заболеваниях горячий душ или баня, наоборот, очень полезны, но только в том случае, когда острый период болезни уже прошел, а температура тела не превышает 37 градусов, иначе горячая ванна нарушит работу иммунитета.