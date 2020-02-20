Общество

Мемориальная доска в честь офицера СОБР открыта в Пскове

В Пскове состоялось открытие мемориальной доски кавалера ордена Мужества старшего лейтенанта внутренней службы Олега Караулова, погибшего при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе. Памятный знак установлен на фасаде здания специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в торжественной церемонии приняли участие начальник псковской Росгвардии Игорь Иванов, заместитель начальника УМВД по области Андрей Столяров, сотрудник следственного управления СК России Андрей Токарев, представители администрации Псковской области, Псковской городской Думы, личный состав и ветераны спецподразделений Росгвардии, псковские школьники и сын Олега Караулова - Максим.

«Сегодняшнее событие – это дань уважения и благодарности Олегу Александровичу, который выполнил свой служебный долг и погиб, защищая Родину от террористов. Его подвиг – это пример стойкости, мужества и чести, который навсегда останется в памяти не только личного состава управления Росгвардии но и всех жителей Псковской области», - обратился к собравшимся полковник полиции Игорь Иванов.

Собравшиеся почтили память Олега Караулова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

В завершение мероприятия офицеры псковского СОБР организовали для гостей выставку оружия и специальных средств, состоящих на вооружении спецподразделений Росгвардии.

Олег Александрович Караулов родился 4 января 1963 года. С 1986 по 1994 год служил в Вооруженных Силах, в должности заместителя командира разведывательной группы. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С апреля 1995 года Олег Александрович проходил службу в должности оперуполномоченного СОБР УБОП при УВД Псковской области. 24 января 1996 года в городе Грозный, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по поиску и ликвидации незаконных вооруженных формирований старший лейтенант внутренней службы Караулов погиб.

За образцовое выполнение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности и свободы граждан, разоружение незаконных вооруженных формирований, проявленное при этом мужество и стойкость, Караулов Олег Александрович указом президента России № 1125 от 01.08.1996 награжден орденом Мужества (посмертно).