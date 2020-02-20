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Спектакль «Воины духа» о подвиге псковских десантников на Северном Кавказе покажут в Пскове и Рязани

Музыкальный спектакль о подвиге псковских десантников на Северном Кавказе «Воины духа», приуроченный к 20-й годовщине подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, после показа 29 февраля на ВТБ Арене в Москве планируют привезти в Псков и Рязань, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Мы планируем, что на Москве мы не остановимся. Наши сложнейшие конструкции продуманы таким образом, что они складные, поэтому как минимум в те города, которые напрямую связаны с этим подвигом - это Псков, Рязань, мы, конечно, хотим привести его. Я думаю, что в течение года у нас это получится сделать. Но мы хотели бы, чтобы как можно больше российских городов узнали о подвиге, посмотрели наш спектакль, мы работаем над этим и планируем гастроли спектакля», - сообщила на пресс-конференции в ТАСС главный продюсер постановки Марина Ким.

Член президиума Генсовета «Единой России», депутат Госдумы, первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин подчеркнул, что у России много героев, верных долгу и любящих Родину больше себя.

«20 лет назад рота псковских десантников совершила свой подвиг и ушла в бессмертие. Эти молодые ребята не говорили громких слов, не думали о славе. Они выполняли свой долг. Все, что мы делаем сегодня в их честь, нужно прежде всего нам, живым. На спектакль «Воины духа» мы пригласили семьи героев сирийской войны - Романа Филиппова, Марата Ахметшина. Сын Марата учится в суворовском училище и хочет, как отец, защищать страну. Пока эта нить верности и служения не прерывается, жива Россия», - сказал он.

Все вырученные средства от продажи билетов пойдут в благотворительный фонд для помощи родственникам героев.

Напомним, в центре сюжета спектакля - история неравного боя псковских десантников с двумя тысячами боевиков в Аргунском ущелье Северного Кавказа. Из 90 солдат и офицеров 6-й роты выжили только шестеро. Премьеру спектакля в июле 2004 года в «Олимпийском» посетили более 25 тыс. зрителей, в том числе герои боя в Аргунском ущелье и члены семей погибших бойцов. Повторный показ постановки состоялся в августе 2005 года на той же площадке и собрал 30 тыс. человек. В этом же году спектакль получил международную премию Show Awards за лучшие визуальные спецэффекты. Постановка спектакля «Воины духа» проходит при поддержке Министерства обороны РФ, ДОСААФ, Воздушно-десантных войск и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».