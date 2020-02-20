Общество

Названа средняя зарплата системного администратора Windows в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты системных администраторов Windows в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Средняя зарплата системного администратора Windows в Пскове составляет 47 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 85 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 70 000 рублей в месяц. В других крупных городах средняя зарплата данного специалиста составляет: Владивосток – 64 000 рублей, Казань – 48 000 рублей, Новосибирск – 51 000 рублей, Ростов-на-Дону – 53 000 рублей, Хабаровск – 61 000 рублей в месяц.

В соседних городах ситуация следующая: Тверь – 53 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск – 47 000 рублей, Ленинградская область – 58 000 рублей в месяц.