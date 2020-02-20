Общество

Первый крестовый поход станет главной темой мартовского журнала «Дилетант»

Освободить Гроб Господень - первый крестовый поход был самым авантюрным из всех: воины смутно представляли маршрут, врагов и не смогли обрести союзников. Но именно этот поход оказался наиболее удачным.

Пот, кровь, слёзы и крест – в конце XI века десятки тысяч людей отправились освобождать Иерусалим. Начиналась эпоха крестовых походов, навсегда изменивших Европу.

Первый Холокост – религиозный фанатизм крестоносцев первыми ощутили на себе евреи, жившие в Западной Европе. По городам прокатилась волна погромов. Крестовый поход бедноты – Весной 1096 года тысячи простых людей отправились в путь, чтобы освободить Святую землю от иноверцев. Но до Иерусалима они так и не дошли. А современникам Крестовый поход бедноты запомнился грабежами и массовыми убийствами.

Путь крестоносца – дорога к Иерусалиму, который находится на расстоянии 4,6 тысячи километров от Парижа, оказалась очень трудна и опасна.

Город в крови – триумф крестоносцев при штурме святого града обернулся кровавой драмой для его жителей.

Иерусалим – наш! – крестоносцы достигли главной цели похода: захватили святой град. Король, отказавшийся от короны – наиболее известным лидером крестоносцев считается Готфрид Бульонский. Он прославился не только смелостью, но и скромностью. Однако особенно востребованным его образ оказался в XIX веке.

Праведник или безумец? – проповедник Пётр Пустынник стал не менее знаменит, чем военные предводители крестоносцев.

Полумесяц против креста – на рубеже XI–XII веков воины ещё не носили шлемы, полностью закрывающие лицо, и не использовали доспехи.

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