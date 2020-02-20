Общество

ТОП-3 мужских подарков на 23 февраля от Nordman

Если устали дарить носки и бритвы, держите актуальную подборку мужских подарков на 23 февраля от фабрики «Nordman».

1. Термобелье Eco Dry - для активных и динамичных

Подойдет брутальному рыбаку, энергичному строителю и активному спортсмену. Если он вспотеет, термобелье отведет влагу - спина останется сухой и теплой.

Кстати, существует миф о том, что термобелье «греет». На самом деле, задача термобелья отводить влагу от тела, чтобы не простудиться. Термобелье не греет, а сохраняет тепло, как термос.

В общем, это как раз то, что принято называть «комфортным микроклиматом». Одинаково хорошо работает и зимой, и летом.

Заказать комплект можно на официальном сайте Nodman. Доставка по Пскову - бесплатно.

Обычная цена: 1 790 р.

Праздничная цена: 1 390 р. (действует до 24 февраля)

Это универсальный костюм: на все случаи жизни, кроме торжественных.

В нем можно ходить по лесу, собирать грибы или просто жарить сосиски с друзьями. Для активного отдыха, рыбалки, походов - незаменимая вещь.

Если вдруг дома отключили отопление, хотя на улице еще март, Shelter не даст умереть от холода. Мягкий, теплый, заботливый, он выручит в трудную минуту.

Обычная цена: 3 490 р.

Праздничная цена: 2 615 р. (действует до 24 февраля)

Такие ботинки должны быть в гардеробе каждого мужчины. Это просто «маст-хэв».

Мягкие как тапочки. Удобные как кроссовки. Практичные как сапоги.

Если мужчина водит машину, Beat’ы обязательно должны лежать в багажнике наравне с аптечкой или огнетушителем. Как говорится, на всякий пожарный случай.

И поверьте, они обязательно пригодятся. Например, когда нужно припарковаться там, где грязно или лужа.

Обычная цена: 1 490 р.

Праздничная цена: 1 115 р. (действует до 24 февраля)

Также на сайте в разделе «Мужчинам» можно найти еще несколько десятков отличных и нужных вариантов для подарка.

Напомним: при оформлении заказа на сайте действует бесплатная доставка курьером СДЭК до квартиры и офиса.