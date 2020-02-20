Общество

Избирательная комиссия Псковской области: Уже сейчас ТИК ведут активную работу в социальных сетях

Все территориальные комиссии проводят большую работу в районах, поселениях Псковской области, но мало кто об этом знал в связи с недостаточной информированностью населения о мероприятиях, встречах и событиях, которые проводятся на муниципальном уровне. Для того, чтобы изменить ситуацию и привлечь интерес избирателей к деятельности Территориальных избирательных комиссий, ИКПО были созданы официальные страницы для ТИК в популярных социальных сетях. Об этом сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов.

«Мы предложили коллегам начать рассказывать о том, что у них происходит на страничках в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм». Для многих комиссий это было новое направление. Мы провели обучающий семинар, где как раз членам комиссий все рассказали. Сейчас идет активное «включение» в работу с сетями. Это удобно, и решает массу вопросов по информированию избирателей», - рассказал Игорь Сопов.

Он подчеркнул, что ИКПО и раньше не была информационно закрыта, сейчас просто немного переформатирована работа.

«Мы понимаем, что СМИ надо информировать о том, что у нас происходит, чтобы СМИ могли информировать жителей Псковской области. Также мы начали больше информировать избирателей о текущей деятельности ИКПО, аппарата ИКПО, МИК - это необходимо делать. Нам важна и обратная связь: обращения, вопросы. Необходимо своевременно и объективно информировать избирателей», - заявил Игорь Сопов.