Общество

Члены общественно-наблюдательной комиссии и общественного совета при УФСИН России по Псковской области посетили ИК-4

Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Николай Червяков, его коллега Игорь Романов и член общественного совета при аппарате управления Николай Егоров, посетили исправительную колонию №4, расположенную в поселке Середка, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном УФСИН.

В сопровождении сотрудников учреждения и помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Максима Галактионова правозащитники проверили условия содержания осужденных, жилые и спальные помещения, качество приготовления пищи, а также посетили медицинскую часть учреждения.

Особое внимание было уделено библиотечному фонду учреждения. Ознакомившись с разнообразием книг, общественно- наблюдательный совет принял решение о содействии в пополнении библиотеки произведениями художественной и научной литературы, в ходе которого осужденные смогут познакомиться с новинками литературного мира, историческими и приключенческими книгами.

Кроме этого, в ходе обхода жилой зоны, был проведён опрос осуждённых об условиях содержания и действиях администрации исправительного учреждения. Жалоб на коммунально-бытовое, медицинское обеспечение и действия руководства учреждения не поступило.

По итогам посещения, членами ОНК вынесено заключение, согласно которому фактов нарушения прав осужденных не выявлено.