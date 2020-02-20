Общество

20 февраля состоялось годовое совещание судей судов общей юрисдикции Псковской области

20 февраля в Псковском областном суде состоялось годовое совещание судей судов общей юрисдикции Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда, в мероприятии приняли участие: и.о. председателя Псковского областного суда Алексей Лебедев, председатель Арбитражного суда Псковской области Федор Тимаев; главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин; председатель областного Собрания Александр Котов; начальник управления Судебного департамента в Псковской области Николай Морозов; руководители правоохранительных ведомств и другие.

На совещании были подведены итоги работы районных (городских) судов и мировых судей Псковской области за прошедший 2019 год и определены основные задачи развития судебной системы региона на 2020 год.

С итоговым докладом об итогах работы судебной системы региона за прошедший год выступил Алексей Лебедев. Продолжили темы выступлений и рассказали о достигнутых результатах в работе судебной системы региона: главный федеральный инспектор по Псковской области Калинин; руководитель УФССП по Псковской области Сергей олесников; уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и председатель комитета юстиции по Псковской области Сергей Шерстобитов.

Затем состоялось награждение победителей региональных конкурсов «Лучший суд года» и «Лучший судебный участок года». Номинантами награждения стали Великолукский городской суд, Опочецкий районный суд, Стругокрасненский районный суд и судебный участок № 30 в границах административно-территориального образования «г. Псков». Кроме того, ряд сотрудников судов были награждены почетными грамотами Псковского областного суда, совета судей Псковской области, управления Судебного департамента в Псковской области. Ряд сотрудников судов были награждены Псковским областным Собранием за личный вклад в осуществление правосудия, за заслуги перед областью в осуществлении мер по обеспечению законности прав и свобод граждан.

В продолжение совещания прошли тематические семинары: о практике рассмотрения судами Псковской области уголовных дел и обобщение работы федеральных и мировых судей Псковской области по рассмотрению гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях; об актуальных вопросах рассмотрения уголовных дел судом присяжных; о проблемах применения Кодекса РФ об административных правонарушениях; этические принципы поведения судьи в судебном заседании.