Общество

Студенческую конференцию посвятили 20-летию подвига разведчиков в псковском колледже искусств

Студенческая конференция, посвященная 20-летию подвига псковских воинов-разведчиков «Героический бой Псковской бригады специального назначения», состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Мероприятие прошло в преддверии празднования Дня защитника Отечества и в рамках мероприятий Года памяти и славы. На конференции с докладами выступили студенты специальностей «Народное художественное творчество» и «Социально-культурная деятельность».

Захарий Титов и Даниил Рыльцов рассказали о непростой политической ситуации на Кавказе в 2000 году, о причинах и следствии Первой и Второй Чеченских войн. Переосмыслив документальные источники, о жизни и подвиге погибших военнослужащих говорили Виктория Бойцова, Дарья Ямщикова, Елизавета Колесникова, Илария Борисова, Стефания Путятина, Варвара Мугинова, Анна Степулева, Надежда Михайлова, София Спиридонова и Анна Васильева.

Преподаватель истории Борис Сокол и заместитель директора по воспитательной и социальной работе Наталья Дмитриева провели со студентами беседу о характере подвига и героизме. Все присутствовавшие на мероприятии смогли высказать свою позицию и сошлись в едином мнении о противоестественности войны, необходимости бережного отношения к миру, сострадания, безоговорочного признания ценности жизни, как своей, так и чужой, сохранения памяти и извлечения уроков из истории.

Память погибших воинов бригады специального назначения почтили минутой молчания.